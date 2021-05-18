Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 34. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE (20.00)

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