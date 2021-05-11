Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE (20.00)

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