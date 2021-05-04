Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 32. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 32. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Masumlar Apartmanı 32. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Masumlar Apartmanı canlı izle! Masumlar Apartmanı TRT1 canlı izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Masumlar Apartmanı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Masumlar Apartmanı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Masumlar Apartmanı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Masumlar Apartmanı canlı izle, Masumlar Apartmanı TRT1 canlı izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Masumlar Apartmanı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, olayların ardından daha sert önlemler almak zorunda kalır. Gülben ise Anıl'la yaşadıklarının şokunu atlatmaya çalışırken bir yandan da Han'ın Esat'ı ondan uzaklaştırmak için yaptığı şeyin ağırlığıyla ezilir ve radikal bir karar alır.

Neriman, Gamze'yi üzmemek için Ege'yle ilişkilerini bir süre daha gizli tutmak ister fakat işler beklediği gibi gitmez. Safiye, ne yapsa Naci'yi aklından çıkaramaz ve yaşadığı hayal kırıklığını hiç beklenmedik birine anlatır.

İnci'nin yeni işe başlaması ve evdekilerin sorunlarının üstüne bir de Anıl'ın eklenmesi, Han'ın kendini iyice köşeye sıkışmış hissetmesine sebep olur. Gülben'e iyice kafayı takan Anıl ise yeni planını devreye sokar..

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE (20.30)

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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