Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölüm izle, son bölümde neler oldu?

Salı günlerinin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam 19. bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak! Masumlar Apartmanı canlı izleme linkini ve son bölüm full kesintisiz izleme linkini yazımızsa bulabilirsiniz. Peki, ! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? , Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Baş rollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Metin Coşkun gibi oyuncuların yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ünlü romanı "Madalyonun İçi" kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı yayınlandığı ilk günden itibaren büyük rağbet görüyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı 19. yeni bölümde neler olacak merak ediyor! İşte tüm detayları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE TRT1!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

En büyük hayali aşkı bulmak olan Gülben, kollarını kardeşlerinin mutluluğu için sıvadı. Kendi bulamadığı mutluluğu, onlar bulsun diye bu bölümde İnci ve Naci'nin peşinde olacak!

Han, İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han'ın moralini düzeltmek için çırpınırken Nerimanokulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şoke eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar.

Ablasının ve Han'ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru'ya son isteğini söyler.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci'nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci'yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han'ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Safiye ise Naci'nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Hem en yakın arkadaşından hem de Naci'den gelen ihanet Safiye'nin yeniden içine kapanmasına sebep olur.

Naci'nin hastalığını öğrenen Gülru ise pes etmemeye kararlıdır. Naci'ye yaşama ümidi vermek için, hiç beklenmedik birinden yardım istemek de dahil, her yolu dener.

Han için ayrı, Safiye için ayrı endişelenen Gülben, ikisine de yardım etmek için kolları sıvar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FULL İZLE !