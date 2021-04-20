Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün yok mu, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı neden geç başlıyor?
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün yok mu, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı neden geç başlıyor?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bugün yok mu, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı neden geç başlıyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bugün tam saatinde başlamayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Masumlar Apartmanı neden başlamadı, Masumlar Apartmanı bitti mi, final mi oldu? Masumlar Apartmanı geç mi başlıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Masumlar Apartmanı'nın bugün geç başlamasından dolayı seyirciler tarafından Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden başlamadı, geç mi başlıyor, neden başlıyor gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, Masumlar Apartmanı bitti mi, neden geç başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni saati ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI GEÇ Mİ BAŞLIYOR, YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat Ramazan ayı boyunca yarım saat geç başlayacak. Yani Masumlar Apartmanı 20 Nisan Salı günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek. TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğundan dolayı dizis 20:30 'da ekranlara gelecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Masumlar Apartmanı

23:45 - Maveraya Yolculuk

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra'nın başına gelenlerin ardından apartmandaki herkes farklı birinden şüphelenir. Esra, bunu kendisine yapanın Han olduğuna emindir ve bunu kanıtlanmak için elinden geleni yapar. Safiye'nin aklındaki isim ise bir başkasıdır. Esat'ın yokluğuyla iyice endişeye kapılan Gülben'in odağı ise hiç beklenmedik birine kayar. Neriman, kendini tamamen kapatmışken Ege'nin yaptığı bir hamle işin seyrini değiştirir.Bu sırada başka bir radyoyla görüşmeye giden İnci, bu yeni işin Han üzerindeki etkisinden habersizdir.Han ise, her şeyin kontrolü dışında gelişmesinin sıkıntısı içindeyken ailesi için yeni bir tehditle karşı karşıya gelir.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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