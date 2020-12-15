Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

15.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:05
Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu dikkat çekmeyi başaran dram ve psikolojik dizi Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı fragman izle! Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han'ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinin çekimleri İstanbul'un otantik ilçesi Balat ve Beyoğlu'nda yapılıyor. Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Dizilere ev sahipliği yapan apartman Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI FRAGMAN İZLE!

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