Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
01.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:29
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Masumalar Apartmanı sevilen oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesi ile Salı günleri 20.00'da TRT 1'de seyirci karşısına çıkıyor. Bugün, 1 Aralık'ta da yepyeni bölümü ile seyirci karşısında.