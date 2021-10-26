Masumlar Apartmanı saat kaçta? Masumlar Apartma hangi gün, ne zaman?
Ekranların en çok seyredilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın 30 Mart akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı saat kaçta? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı bugün yok mu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı dizi kısa sürede sevildi. Birçok insan Masumlar Apartmanı hangi gün şeklinde araştırma yapmaktadır.
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MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?
Masumlar Apartmanı Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı, OGM Medya imzalı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlanmıştır.
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