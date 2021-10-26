Masumlar Apartmanı saat kaçta? Masumlar Apartma hangi gün, ne zaman?

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MASUMLAR APARTMANI SAAT KAÇTA?



Masumlar Apartmanı Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masumlar Apartmanı, OGM Medya imzalı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı'nın yaptığı aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanından uyarlanmıştır.

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