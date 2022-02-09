Masumlar Apartmanı Perihan kim? Masumlar Apartmanı Hikmet'in ilk eşi kim, gerçek adı nedir? Perihan yaşıyor mu, öldü mü? - Haberler
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Masumlar Apartmanı Perihan kim? Masumlar Apartmanı Hikmet'in ilk eşi kim, gerçek adı nedir? Perihan yaşıyor mu, öldü mü?

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Masumlar Apartmanı Perihan kim? Masumlar Apartmanı Hikmet'in ilk eşi kim, gerçek adı nedir? Perihan yaşıyor mu, öldü mü?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Perihan karakteri merak ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Hikmet'in ilk eşi Perihan kimdir? Masumlar Apartmanı Perihan yaşıyor mu, öldü mü? Perihan yaşıyor mu, öldü mü?

Masumlar Apartmanı Perihan kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye, Han, Gülben ve Neriman'ın annesi olan Hikmet'in ilk eşi olan Perihan kim merak ediliyor. Masumlar Apartmanı Hikmet'in ilk eşi kim, gerçek adı nedir? Perihan yaşıyor mu, öldü mü?

MASUMLAR APARTMANI PERİHAN KİM?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Madalyonun içi' kitabından uyarlanan Masumlar apartmanı dizisi her hafta yeni bölümleri ile merak uyandırmaya devam ediyor. Dizide Hikmet karakterinin geçirdiği kalp krizi sonucunda hafızasında sıkıntılar çıkmıştır. Hatırladıkları da ailede sorunlara neden olmuştur... Henüz İnci karakteri dizideyken, Hikmet, İnci'yi Perihan sanmıştı. Bunun üzerine Safiye oldukça fazla sinirlenmişti ve İnci'ye karşı daha da kötü davranmaya başlamıştı.

Hikmet, ilk eşi Perihan ve oğlu Ömer'i trajik bir şekilde kaybetmiştir. Bu nedenle onları her zaman güzel hatırlamaktadır.

Haberler.com - Gündem

Masumlar Apartmanı, Gündem, Haber

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