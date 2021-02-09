Masumlar Apartmanı nerede? Dizideki apartman hangi şehirde, hangi ilçede, hangi semtte yer alıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Apartman hangi şehirde, hangi ilçede bulunuyor?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı hangi ilde, hangi şehirde ve semtte çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nda yer alan apartman fazlasıyla beğenildi. Dizi, İstanbul'un çekici ve otantik semtlerinden olan Balat ve Beyoğlu'nda geçmektedir. Dizide yer alan apartman Beyoğlu ilçesinde yer alıyor.

DİZİDEKİ APARTMAN NEREDE BULUNUYOR?

Masumlar Apartmanı dizisinde bulunan Apartman İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Apartman Asmalı Mescit Mahallesi'nde yer almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Masumlar Apartmanı dizisi her Salı günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.