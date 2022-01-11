Masumlar Apartmanı neden yok? TRT 1 Masumlar Apartmanı yok mu, hangi gün? Yeni bölüm ne zaman?

Masumlar Apartmanı neden yok? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Fenomen dizi Masumlar Apartmanı'nın 54. bölümü bekleniyor. Son bölümde Gülben ile Esat yeni evlerinde yeni bir başlangıç yaparken Safiye de Naci ile çıkmaza girmiştir. TRT 1 Masumlar Apartmanı yok mu, hangi gün? Yeni bölüm ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK?

Beklenen 54. yeni bölüm 11 Ocak Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Yılbaşı arası veren dizinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile" (Altyazılı)

22:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

01:40 3'Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler (Altyazılı)

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