Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle!

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı hakkında detaylar merak ediliyor. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Yayin Tarihi: Her Salı - 20.00

Kanal: TRT 1

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, Han'ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır.Han ise İnci'nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye'ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır. Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir.

Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci'ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci'nin tek derdi Han'ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege'den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

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