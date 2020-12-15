Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları!
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Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları!

15.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:32
Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları!

15 Eylül 2020 tarihinde ilk bölümü yayınlanan psikoloji dizisi Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları!

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BİTECEK?

Masumlar Apartmanı ilk bölümünden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı. Her bölümünden sonra sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almayı başardı. Başrol oyuncularından Ezgi Mola dizi ile ilgili röportaj verirken dizinin başarılı gittiğini ve Haziran ayına kadar devam edeceğini belirtti.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI!

Ezgi Mola,

Birkan Sokullu,

Merve Dizdar,

Farah Zeynep Abdullah

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