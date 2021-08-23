Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?
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Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?
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TRT1 rating rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2. sezon çekimleri başladı. İnsanı hikaye ve konusuyla içine çeken ve televizyon ekranına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Son sezonda İnci'nin vefat etmesiyle birlikte Han'ın akıl hastanesine yatması ve diğer kardeşlerin de onun yanında bulunması sahnesiyle biten Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. 2. sezon setine çıkan Masumlar Apartmanı ekibi, yeni sezonda merakla bekleniyor. Peki, Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Masumlar Apartmanı, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah

Birkan Sokullu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Ezgi Mola

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Çoşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

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Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak? - Haberler
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