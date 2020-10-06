Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar apartmanı saat kaçta?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

Güçlü oyuncu kadrosu, senaryosu ile seyirciyi meraklandıran dizi Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

6 Ekim 2020 Salı (Bugün) ekranlara gelecek olan dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarından yayın yapacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından esinlenerek hazırlanmıştır.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci, bir akşam yaşadığı kazayla birlikte Han'la karşılaşır. Takıntılı bir ailesi olan Han ve İnci'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Han'ın takıntılı ablaları Safiye ve Gülben kardeşlerini korumak amacıyla bu aşkın doğmasını istememektedirler. En büyük korkuları ise kardeşlerini kaybetme korkusudur.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Birkan Sokullu,

Farah Zeynep Abdullah,

Ezgi Mola,

Merve Dizdar

Alper Saldıran

Metin Coşkun

Esra Ruşan

Atilla Şendil

Emir Özden

Uğur Uzunel

Gizem Katmer