Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?
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Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanındaki gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı hangi kanalda, saat kaçta? Masumlar Apartmanı konusu nedir? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

15.09.2020 08:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:03

Güçlü oyuncu kadrosu, senaryosu ile seyirciyi meraklandıran dizi Masumlar Apartmanı TRT 1 ekranlarında saat 20.00'da ekranlarda olacak. Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu,

Farah Zeynep Abdullah,

Ezgi Mola,

Merve Dizdar

MASUMLAR APARTMANI İLK BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu nedir?

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