Masumlar Apartmanı'nda son kozlar oynanıyor
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Masumlar Apartmanı'nda son kozlar oynanıyor

Masumlar Apartmanı'nda son kozlar oynanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 25 Mayıs Salı akşamı (yarın) otuz beşinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

Safiye, öğrendiği gerçeği daha hazmedememişken bir yandan da Han'ı ne kadar tanıdığını sorgulamaya başlar. Han, ablasına kendini nasıl açıklayacağını düşünürken, yardım etmesini beklediği son kişi ona yol gösterir. İnci'yi terapiyi bırakmaktan başka çaresi olmadığına ikna etmek içinse başka bir planı vardır. Esat, Han ve İnci'nin yardımlarıyla Gülben'e büyük bir sürpriz planlar. Ege'nin evlilik teklifinin sınıfta duyulması Neriman'ın başını derde sokar. Naci'yi tedaviye bir türlü ikna edemeyen Safiye ise büyük bir risk alarak elindeki son kozu kullanır.

Kaynak: Bültenler

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