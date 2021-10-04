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Masumlar Apartmanı'nda isteme telaşı

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Masumlar Apartmanı'nda isteme telaşı

TRT 1'in izlenme rekorları kıran ve tüm kulvarlarda reyting birincisi olan "Masumlar Apartmanı" dizisi 5 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümleri merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak:

Aile, Han'ın eve dönüşünün mutluluğunu yaşarken Gülben ve Esat'ın evlilik kararıyla tatlı birtelaş başlar. Hikmet, en kısa sürede Esat'ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben'i istemeye gelmeleri konusunda diretir. Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

Rüya ise Han'la karşılaştıklarında Anıl'ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han'a önemli bir itirafta bulunur. Han'ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya'ya bakışını değiştirir.

Sonunda isteme günü gelir çatar. Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan "Masumlar Apartmanı"nın yeni bölümü 5 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1'de.

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Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor

Masumlar Apartmanı'nın 41. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Gülben, isteme anında altına kaçırıyor
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