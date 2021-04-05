"Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

1 HAFTA ARA VERİLMİŞTİ

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşması gereken yeni bölümü, milli maç nedeniyle yayınlanmayan dizi, 6 Nisan Salı akşamı yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Kaynak: Bültenler