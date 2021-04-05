"Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak!

Bültenler - Haberler | Magazin
'Masumlar Apartmanı' nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

1 HAFTA ARA VERİLMİŞTİ

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın geçtiğimiz hafta izleyici ile buluşması gereken yeni bölümü, milli maç nedeniyle yayınlanmayan dizi, 6 Nisan Salı akşamı yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cem Yılmaz Burak Deniz
Spor Diego Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Masumlar Apartmanı" nda Gülben'nin radikal kararı izleyenleri sarsıcak! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:55:56. #1.14#
title