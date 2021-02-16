Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci neden bayılıyor, ölüyor mu? Naci kimdir?
Masumlar Apartmanı yayınlanan yeni fragmanında Naci'nin bayıldığı ve yere düştüğü görülüyor. Bunun akabinde izleyiciler Naci ölecek mi, Naci öldü mü, neden düşüyor soruları sorulmaya başlandı. Peki, Naci öldü mü, diziden mi çıkacak? Tansel Öngel kimdir?
Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bunun ardından Naci ölecek mi soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masumlar Apartmanı Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında? Tansel Öngel diziden mi ayrılacak?
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
Masumlar Apartmanı yayınlanan 22. yeni bölümde Naci'nin ambulansla hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Bunun ardından Naci ölecek mi, diziden mi ayrılacak soruları sorulmaya başlandı. Hastaneye götürülen Naci'nin ölmüş olduğunu düşünen Safiye ise büyük bir krize giriyor. Naci'ye neler olacağını yeni bölümde hep birlikte göreceğiz.
MASUMLAR APARTMANI NACİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Dizide Naci karakterini "Tansel Öngel" canlandırmaktadır.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olmuştur). Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
ROL ALDIĞI DİZİLER
Masumlar Apartmanı (2020) : Naci
Kırmızı Oda (2020) - Tarık
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim
Adak (2006) : Zeynel
Güz Yangını (2005) : Kerem
Kaybolan Yıllar (2006) : Konuk oyuncu
Avrupa Yakası (2005) : Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) : Volkan
ROL ALDIĞI FİLMLER
Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
Babamın Kanatları (2016) - Resul
Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
Mucize (2014) - Cemilo
Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir