Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi başarılı isimlerin rol aldığı diziye yeni bir isim katılacak. Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

İlk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı Naci'nin karısı kim? Masumlar Apartmanı'na kim katılacak?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben'i polise Esra'nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır. Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han'ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN KARISI KİM?

Naci karakterinin eşi olarak diziye girecek olan isim Pervin Bağdat olacak. Her Salı saat 20.00'da TRT ekranlarında yayınlanan yeni bölümde yeni karakteri ekranlarda göreceğiz.

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Ağlatan Dans dizisinde Hülya karakteriyle dikkat çeken Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra seyirci karşısına ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak çıktı.