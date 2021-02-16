Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ne zaman ölecek? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?
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Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ne zaman ölecek? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?

16.02.2021 21:48 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:51
Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ne zaman ölecek? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ne zaman ölecek? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, Naci karakteriyle konuşulmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ne zaman ölecek? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, Naci karakteriyle konuşulmaya devam ediyor. Naci geçtiğimiz bölümlerde diziye dahil olduktan sonra izleyiciler tarafından çok beğenildi. Son bölümde Safiye'nin günlüğü okuduktan sonra Naci'nin yanına koştu ve iki aşık apartmanda karşılaştıktan sonra Naci'nin dengesini kaybetmesinden sonra Naci'nin ne zaman öleceği ve hastalığın ne olduğu merak ediliyor.

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümü sosyal medyaya konu oldu. Naci'nin günlüğünü okuduktan sonra, Safiye nihayet harekete geçerek evden dışarı çıktı. Finalde Naci ve Safiyah'ın buluşmasını bekleyen seyirciler büyük hayal kırıklığına uğradılar. Naci günlüğünde "Bugün, Safiye, öleceğim. Artık bekleyecek vaktim yok. Sana geleceğim ve gücümü toplayacağım." yazması severlerini korkuttu. Seyirci Naci ve Safiye'nin kaderini öğrenmek istiyor, birkaç yıl sonra ellerini birbirine geçti, 21. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor.

Sabırsızlıkla beklenen Masumlar Apartmanı, Naci karakteriyle konuşulmaya devam ediyor. Naci'nin diziden ayrılacağı düşünülürken hastalığının ne olduğu merak edildi. Naci'nin elleri uyuşmuş ve çoğu zaman fiziksel sorunlar yaşamaktadır. Hastalığı açıklanmayan karakterin, sadece ölümcül bir hastalığa tutulduğu bilinmektedir

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