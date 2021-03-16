Masumlar Apartmanı Naci diziden mi ayrılacak, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?
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Masumlar Apartmanı Naci diziden mi ayrılacak, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?

16.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:16
Masumlar Apartmanı Naci diziden mi ayrılacak, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı son bölümünü izleyenler Naci ölecek mi, hastalığı nedir, rahatsızlığı nedir merak etti. Peki, Masumlar Apartmanı Naci diziden mi ayrılacak, hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci kimdir, nereli, kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi?

Masumlar Apartmanı Naci hastalığı nedir? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, Naci karakteriyle konuşulmaya devam ediyor. İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı'nın son bölümü sosyal medyaya konu oldu. Naci'nin günlüğünü okuduktan sonra, Safiye nihayet harekete geçerek evden dışarı çıktı. Finalde Naci ve Safiyah'ın buluşmasını bekleyen seyirciler büyük hayal kırıklığına uğradılar. Naci günlüğünde "Bugün, Safiye, öleceğim. Artık bekleyecek vaktim yok. Sana geleceğim ve gücümü toplayacağım." yazması severlerini korkuttu. Seyirci Naci ve Safiye'nin kaderini öğrenmek istiyor, birkaç yıl sonra ellerini birbirine geçti, 21. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor.

Sabırsızlıkla beklenen Masumlar Apartmanı, Naci karakteriyle konuşulmaya devam ediyor. Naci'nin diziden ayrılacağı düşünülürken hastalığının ne olduğu merak edildi. Naci'nin elleri uyuşmuş ve çoğu zaman fiziksel sorunlar yaşamaktadır. Hastalığı açıklanmayan karakterin, sadece ölümcül bir hastalığa tutulduğu bilinmektedir.

MASUMLAR APARTMANI NACİ DİZİDEN Mİ AYRILACAK?

Masumlar Apartmanı son bölümünde Naci bayılıyor ve hastaneye götürülüyor. Safiye'nin şahit olduğu bu durumdan sonra Naci ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

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