Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakterlerinden Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı Naci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ayrıldı mı? Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI NACİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Birsen Altuntaş yaptığı paylaşımda "Bu yıla damgasını vuran fenomen dizilerin başında gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci dönemine ara veriliyor. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci, bu hafta Ankara'ya gidiyor. Başarılı oyuncunun tekrar diziye dönüp dönmeyeceği ise şimdilik net değil. Bir ara rolünün sezon sonuna kadar uzatılması gündeme gelen Öngel'in son olarak hikâyesine ara verilme kararı alındı. Bunda Safiye'nin karakterinin giderek naif olmaya başlamasının da etkisi olduğu konuşuluyor. Anlaşılan Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizide Safiye'den tansiyon yaratmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu arada birçok dijital projeden teklif giden Tansel Öngel'in bir müzik şirketi de albüm yapmasını istiyor" ifadelerini kullandı.