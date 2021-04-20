Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?
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Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?

Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Masumlar Apartmanı izleyicileri yeni bölümde mahzende Han'ın konuştuğu kişinin kim olduğunu merak ediyor. Peki, Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim? Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim?

Masumlar Apartmanı'nda mahzen sahnesi izleyicilerin merak konusu oldu. Yeni bölümde İnci, Esra le bodruma iniyor ve Han i burada konuşuyor. Mahzende birinin olmadığı söyleyen han, İnci ve arkadaşı gidince tutsak tuttuğu kişi ile görüşüyor. Sahneyi izleyenler ise Masumlar Apartmanı mahzendeki tutak kim, Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

MASUMLAR APARTMANI MAHZENDEKİ TUTSAK KİM?

Masumlar Apartmanı'nda İnci, Esra le bodruma iniyor ve Han i burada konuşuyor. Mahzende birinin olmadığı söyleyen han, İnci ve arkadaşı gidince tutsak tuttuğu kişi ile görüşüyor. Mahzendeki ki kişinin kim olduğuna ilişkin detaylarıinceliyoruz.

Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?

Birsen Altun'taş'ın paylaşımlarında Naci'nin diziye geri döneceğini ifade etmişti. Han'ın tutsağına eski şişe gazoz ve sandviç getirmesi ve okuması için kitap getirmesi Naci'nin mahzendeki kişi olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?

Mahzendeki tutsağın Naci mi, yoksa başka birisi mi olduğu yeni bölümde netleşecek.

Masumlar Apartmanı mahzendeki tutsak kim? Han'ın bodruma kilitlediği kişi kim?

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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