Masumlar Apartmanı İnci'nin babası öldü mü?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın fragmanını izleyenle mezarlık sahnesi ile şaşkınlık yaşadı ve Masumlar Apartmanı İnci'nin babası öldü müsorusunun yanıtını araştırdı. Masumlar Apartmanı İnci'nin babası öldü mü?

Masumlar Apartmanı fragmanı ile izleyicilerde merak uyandırdı. Mezarlık sahnesinde İnci'nin görüntüleri sonrası Masumlar Apartmanı İnci'nin babası öldü mü, merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'NİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Masumlar Apartmanı'nda İncin'nin babası Haluk rahatsızlığı nedeniyle ölüyor. Son bölümde yaşanan ölüm yeni bölüm fragmanında da mezarlık sahnesi ile devam ediyor ve dramatik anlar yaşanıyor.