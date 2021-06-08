Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?
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Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?
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Salı akşamlarının büyük beğeni ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşandı. Sezon finalinde İnci karakteri trafik kazası sonrası vefat etti. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?

Salı akşamlarının büyük beğeni ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda ayrılık yaşandı. Sezon finalinde İnci karakteri trafik kazası sonrası vefat etti. Peki, Masumlar Apartmanı İnci diziden neden ayrıldı? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı?

MASUMLAR APARTMANI İNCİ DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Masumlar Apartmanı yayınlanan sezon finalinde İnci karakteri araba kazası sonrası öldü. Peki, Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

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