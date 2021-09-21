Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü, hastalığı nedir, kalp krizi mi geçirdi? Masumlar Apartmanı Hikmet (Metin Coşkun) diziden mi ayrılacak?

Masumlar Apartmanı Hikmet öldü mü? Hikmet diziden mi çıkacak? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI HİKMET ÖLDÜ MÜ?

Bugün yayınlanan Masumlar Apartmanı yeni bölümünde Hikmet'in son sahnede kalp krizi geçirdiği görüldü. Bunun akabinde seyirciler, Masumlar Apartmanı öldü mü, hastalığı nedir merak etti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI HİKMET KİMDİR?

Hikmet, evdeki kural ve düzenden kendini sorumlu tutmakta, Han ve Neriman'ın kendilerini kurtarmaları için onları desteklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır. Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer. Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.

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