Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek ayrılık iddiası!
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Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek ayrılık iddiası!

20.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:51
Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek ayrılık iddiası!

Masumlar Apartmanı dizisi 18. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinin yer almaması damga vurdu. Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 18. yeni bölümü 19 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi.& ; Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle her hafta dikkatleri üzerine çeken dizi yeni bölümüyle de tüm kategorilerde birinci oldu.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Han ve İnci arasındaki ayrılık rüzgarları damga vurdu.

Kaynak: Snob Magazin

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