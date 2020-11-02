Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

02.11.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:45
Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TV 8 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci'yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından "kirletilen" evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han'la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye, evi İnci'nin "kirinden" arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra, Esat'tan Han'ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci'nin Han'la ilgili kafası iyice karışacaktır. Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?
Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

İlgili Haberler

Masumlar Apartmanı hangi gün? Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman, saat kaçta?
Masumlar Apartmanı hangi gün? Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman, saat kaçta?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Masumlar Apartmanı saat kaçta, hangi kanalda? Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Rıza Bey Apartmanı nerede? Rıza Bey Apartmanı'ında hangi malzemeler kullanıldı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Meral Akşener Geert Wilders Devlet Bahçeli
Magazin Şevket Çoruh Burak Özçivit Mustafa Sandal Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Burak Yılmaz
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 19:45:30. #1.15#
title