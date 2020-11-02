Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TV 8 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci'yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından "kirletilen" evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet de bu durumdan nasibini alır. Ege babasının kaybolmasından sorumlu tuttuğu Han'la tartışır. Bu durum Han ve İnci arasında gerilime sebep olur. Safiye, evi İnci'nin "kirinden" arındırmaya çalışırken olmaz denilen olur ve sular kesilir. Ege babasının kaybolmasıyla ilgili gerçeği öğrenince yıkılır. Esra, Esat'tan Han'ın karanlık tarafını gösteren bir bilgi öğrenir. İnci'nin Han'la ilgili kafası iyice karışacaktır. Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.