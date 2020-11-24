Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!
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Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

24.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:38
Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizi Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

Dram ve psikolojik türündeki dizi Masumlar Apartmanı hangi gün oynuyor? Masumlar Apartmanı son bölüm izle!

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN OYNUYOR?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı Salı akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında yayınlanmaktadır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ!

Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman, Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu – HAN

Farah Zeynep Abdullah – İNCİ

Ezgi Mola – SAFİYE

Merve Dizdar -GÜLBEN

Alper Saldıran- UYGAR

Metin Çoşkun- HİKMET

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!

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