Masumlar Apartmanı hangi gün, bu akşam var mı? 1 Mart Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
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Masumlar Apartmanı bugün var mı? Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak edildi. Peki, Bu akşam Masumlar Apartmanı var mı, yok mu? 1 Mart Masumlar Apartmanı yeni bölüm olacak mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Haberimizde...
Masumlar Apartmanı bu akşam var mı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı, yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, psikoloji ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, bu akşam var mı? Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm neden yok? 1 Mart Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...
Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü akşam saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.
Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam 20.00'da yeni bölümüyle Show TV'de.
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Masumlar Apartmanı
- 00:15 Türk Sineması "Av Mevsimi"
- 02:45 Masumlar Apartmanı
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben'i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Safiye'nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci'nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan'a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?
- Birkan Sokullu : Han Derenoğlu
- Melisa Şenolsun : Rüya
- Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu
- Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu
- Atilla Şendil : Memduh Özdemir
- Esra Ruşan : Esra Şafak
- Uğur Uzunel : Esat Bilen
- Tansel Öngel : Naci Ataç
- Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu
- Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu
- Emir Özden : Ege Özdemir
- Gözde Mutluer