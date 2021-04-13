Masumlar Apartmanı Han, kazan dairesinde kimi zincirledi? Han kimi saklıyor?

Masumlar Apartmanı'nda psikiyatra gitmeye devam eden Han'ın çocukluğunda yaşadığı kazan dairesi ve fare travmaları ortaya çıktı. Bölümün sonunda ise Han'ın kazan dairesine düzenli olarak yemek götürdüğü izleyicileri şaşkına çevirdi. Han'ın orada kimi zincirle tuttuğu ise henüz bilinmiyor. Masumlar Apartmanı Han, kazan dairesinde kimi zincirledi?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, milli maç nedeniyle bir haftalık ekran arasından sonra seyirciyle buluştu. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın dün akşam ekrana gelen 28. bölümünde ilginç anlar yaşandı. Masumlar Apartmanı Han, kazan dairesinde kimi zincirledi? Han kimi saklıyor?

MASUMLAR APARTMANI HAN, KAZAN DAİRESİNDE KİMİ ZİNCİRLEDİ?

Son bölümün sonunda yaşananlar ise izleyicileri korkuttu. Han'ın fobisi olduğu kazan dairesinde birine sürekli yemek götürdüğü ortaya çıktı. Han'ın yemek götürdüğü kişinin kim olduğu ya da böyle birinin olup olmadığı ise diğer bölümlerde ortaya çıkacak.