Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir? Han neden çöp topluyor?

Masumlar Apatmanı dizisinde başarılı oyuncu Birkan Sokullu'nun canladırdığı Han karakteri ekranlara damga vurdu. Dizide Han'ın çöp topladığı sahneler izleyeni merakta bıraktı. Peki, Masumlar Apartmanı Han neden çöp topluyor?

Masumlar Apartmanı Han karakterinin çöp topladığı sahneler izleyeni ekrana kitledi. Han'ın hastalığı nedir, MasumLar Apartmanı Han neden çöp topluyor? Psikolojik rahatsızlıklardan olan bu durum, televizyon ekranlarında oldukça ilgiyle takip ediliyor. İşte, ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI HAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın gece yarısı çöp toladığı sahneler dikkat çekti. Han'ın çocukken yaşadığı travmalar nedeniyle böyle bir psikolojik rahatsızlığa sahip olduğu ise ilerleyen dakikalarda ortaya çıkmıştı. Annesi tarafından henüz çocukken, en sevdiği oyuncağı çöpe atılan Han karakteri kompulsif biriktirme yani dispozofobi rahatsızlığına sahip.

MASUMLAR APARTMANI HAN KİM?

Üç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han'ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.