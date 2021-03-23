Masumlar Apartmanı Gülben eşi kim? Gürhan Altundaşar kim, hangi dizilerde oynadı?
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Masumlar Apartmanı Gülben eşi kim? Gürhan Altundaşar kim, hangi dizilerde oynadı?

23.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:32
Masumlar Apartmanı Gülben eşi kim? Gürhan Altundaşar kim, hangi dizilerde oynadı?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi görüyor. Masumlar Apartmanı "Gülben" karakteri hastalığı, gizli saklı bir eve sakladığı çarşafları ve psikolojik durumu ile merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı Gülben'in hastalığı nedir? Gülben'in çarşaflarının sırrı ne? Masumlar Apartmanı "Gülben" kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola ile temizlik hastası iki kardeşi oynayan Merve Dizdar, başarılı performansıyla gündem olunca özel hayatı da merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı Gülben eşi kim? Gürhan Altundaşar kim, hangi dizilerde oynadı?

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN EŞİ KİM?

Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Vatanım Sensin, Mucize Doktor, Eltilerin Savaşı ve Alice Müzikali'nde rol alan 34 yaşındaki Merve Dizdar'ın özel hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı projelerdeki performansıyla her daim adından söz ettiren Dizdar'ın şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Gürhan Altundaşar ile evli olduğu ortaya çıktı. İki başarılı oyuncu 2018 yılında dünyaevine girdi.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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