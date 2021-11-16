Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu?

Masumlar Apartmanı Ceylan kim olacak? Masumlar Apartmanı Ceylan kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanıyla büyük ses getirdi. Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ın İstanbul'a taşındığının fragmanda yer almasının ardından, vatandaşlar Ceylan karakterini kimin oynayacağını araştırmaya başladı. Bu bağlamda konuyla ilgili internette en çok "Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Masumlar Apartmanı Ceylan karakterini kim oynayacak? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Han'ın eski nişanlısı Ceylan kim?" soruları araştırılmaya başlandı. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine dair tüm detaylar haberimizde.

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM OLACAK?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterinin nişanlısı Ceylan karakterinin İstanbul, Galata'ya taşındığının ortaya çıkmasının ardından merak edilmeye başlandı. Ceylan karakteri için iki isim iddia edilmişti. Bu isimlerden birisinin Özgü Namal ve Melisa Sözen olduğu iddia edilmişti. Ancak Ceylan karakterine hayat verecek isim netleşti. Masumlar Apartmanı Ceylan karakterine Aslıhan Gürbüz hayat verecek. Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olan güzel ve başarılı oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün yayınlanacak olan yeni bölümde yer alması bekleniyor.

ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?

Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983, Çanakkale, Türk, tiyatro ve sinema oyuncusu.

5 yaşında babasının işinden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınma kararı aldılar. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırmıştır.

Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te ayrıldı.

ASLIHAN GÜRBÜZ FİLMOGRAFİ

2004 Büyük Buluşma - Seda

2008 Gonca Karanfil - Gonca

2009 Bir Bulut Olsam - Asiye Bulut

2010 - 2012 Yahşi Cazibe - Cazibe Abbasova

2014 Zeytin Tepesi - Deniz Gökçener

2015 - 2016 Muhteşem Yüzyıl- Kösem Halime Sultan

2017 Ufak Tefek Cinayetler - Merve

2021 Masumlar Apartmanı - Ceylan

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