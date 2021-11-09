Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 46. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden haber siz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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