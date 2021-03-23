Masumlar Apartmanı canlı izle! TRT 1 Masumlar Apartmanı 27. yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı TRT 1 CANLI!

MASUMLAR APARTMANI CANLI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı bugün 23 Mart Salı akşamı saat 20:00 'da yayınlanacak. Henüz gelecek bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çıktığında haber edeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, yaşadığı duygusal patlamanın ardından herkesi kaygılandıran davranışlar sergilemeye başlar. Gözü ne Han'ı ne de Memduh'la Ege'yi görür. İnci'nin kendine gelmesini sağlayan ise hiç umulmadık biri olur.

Neriman babasının ölümünden dolayı kendini suçlayan Ege'ye destek olurken kendini aşan bir harekette bulunur. Safiye ise olanların ardından kendini temizliğe verir. Tam kendine gelirken yaşanan yeni bir kriz, eski korkularını canlandırır.

Gülben, hala Esat'la iyi geçen buluşmanın etkisindeyken ondan gelen bir sürprizle yeni hayallere dalar. Han, Naci'yi göndermek konusunda kararlıdır. Ancak yaptığı hamlenin sonuçları ağır olacaktır.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege