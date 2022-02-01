Masumlar Apartmanı bugün var mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı?

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın ortaya çıkışı Safiye'yi rahatlatsa da kardeşinin başına gelenlerden yine kendi uğursuzluğunu sorumlu tutar. Naci ise artık pes etme noktasına gelmiştir ancak Han, Safiye ve Naci'nin mutlu sona kavuşmaları için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bu sırada Ceylan, Han'ın gerçekleri anlatmadığından şüphelenir fakat Han'ın verdiği cevaplar onu ikna etmez. Ceylan'ın işin aslını öğrenmek için tek bir çaresi kalmıştır. Han ise Mazo'nun, kendisi ve ailesi için hala bir tehdit olup olmadığını araştırır.

Gülben, evliliği için önemli bir adım atmak ister ve akıl almak için Esra'ya başvurur. Safiye, Naci'nin gönlünü almak için çabalar ancak Naci'nin bir şartı vardır. Safiye'den kendisiyle günübirlik bir kar tatiline gitmesini ister. O uzun yolun sonunda, Safiye'yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Han, Ceylan'la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo'nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben'e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci'yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat'ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder. Han, Mazo'nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci'yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo'nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo'nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

MASUMLAR APARTMANI BUGÜN VAR MI?

Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı'nın bu akşam yeni bölümü var.

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