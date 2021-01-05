Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?
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Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

05.01.2021 20:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:13
Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? Masumlar Apartmanı bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve Salı akşamlarının en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Bunun üzerine Masumlar Apartmanı seyircileri Bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı? Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı bu hafta var mı? sorularını sordu. İşte detayları...

TRT 1 ekranlarında Salı akşamlarının en sevilen ve en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Masumlar apartmanı 17 bölüm hayranlar tarafından merakla bekleniyorken, birçok dizinin yılbaşından dolayı bu hafta yeni bölüm yayınlamadığı akıllara geldi. Bu da seyircilerde Bu akşam Masumlar Apartmanı yeni bölüm var mı? Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? sorularının sorulmasına sebep oldu.Dizinin son bölümünde; Safiye'nin, Naci'nin mesajını görüp görmediği merak edilirken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindeydi. Naci'nin eski karısının çıkıp gelmesiyle gündem bir anda değişti ve Masumlar apartmanı severler dizinin yeni bölümünü heyecanla beklemeye başladı!

MASUMLAR APARTMANI BU HAFTA VAR MI?

Yılbaşı nedeniyle birçok dizi bu hafta yeni bölüm vermeyecek. Masumlar Apartmanı da bu dizilerden bir tanesi. 5 Ocak salı günü Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok, dizi haftaya normal seyrinde devam edecek!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Masumlar Apartmanı 17. bölüm heyecanla bekleniyor. Bu hafta ekranlara gelmeyen Masumlar Apartmanı yeni bölüm, haftaya yani 12 Ocak 2021 Salı günü TRT1 ekranlarında olacak!

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