Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya kimdir?
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Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya kimdir?

Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Masumlar Apartmanı dizisine karakterlerinden Bayram izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Bayram'ın gerçek adı ne?

Masumlar Apartmanı dizisinin karakterlerinden Bayram izleyicilerin merak konusu odu. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bayram hakkında Masumlar Apartmanı Bayram kimdir ve Bayram gerçek adı ne merak edildi.

MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİMDİR?

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde Bayram karakterini canlandıran Meriç Özkaya daha önce Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynamıştır.

Meriç Özkaya, Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, "Hayat Şarkısı" dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020

Payitaht Abdülhamid – 2018/ 2019

Diriliş Ertuğrul – 2018

Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018

Ev Kira Semt Bizim – 2018

Savaşçı (Kırmızı) – 2017

Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016

Acı Aşk – 2016

Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015

O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015

Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014

Çıngıraklı Top – 2009

Komedi Türk – 2008

Annem – 2007

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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