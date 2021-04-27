Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisine karakterlerinden Bayram izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Bayram'ın gerçek adı ne?
Masumlar Apartmanı dizisinin karakterlerinden Bayram izleyicilerin merak konusu odu. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bayram hakkında Masumlar Apartmanı Bayram kimdir ve Bayram gerçek adı ne merak edildi.
MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİMDİR?
Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde Bayram karakterini canlandıran Meriç Özkaya daha önce Payitaht Abdülhamid ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde oynamıştır.
Meriç Özkaya, Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, "Hayat Şarkısı" dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.
OYNADIĞI DİZİLER
Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020
Payitaht Abdülhamid – 2018/ 2019
Diriliş Ertuğrul – 2018
Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018
Ev Kira Semt Bizim – 2018
Savaşçı (Kırmızı) – 2017
Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016
Acı Aşk – 2016
Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015
O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015
Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014
Çıngıraklı Top – 2009
Komedi Türk – 2008
Annem – 2007