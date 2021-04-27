Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Cem Avnayim kimdir?
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Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Cem Avnayim kimdir?

Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Cem Avnayim kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni karakterlerinden barış izleyicilerin merak konusu odu. Oyunculuğu ile beğeni toplayan barış hakkında Masumlar Apartmanı Barış kimdir be barış gerçek adı ne merak edildi.

Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan karakterden barış izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Barış'ın gerçek adı ne?

MASUMLAR APARTMANI BARIŞ KİMDİR?

Masumlar Apartmanı Barış karakterini Cem Avnayim canlandırmaktadır.

Doğum tarihi: 20 Haziran 1984

Kaç yaşında: 36 yıl

Burcu: İkizler

Cem Avnayim 1984 yılının Haziran ayında İstanbul'da dünyaya geldi.

Burak Bora Anadolu Lisesi ardından, Marmara Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında ise tiyatro ile ilgilenmiş, 3 sene kadar CRAFT'ta yönetmen Çağ Çalışkur ve diğer tiyatro duayenlerinden dersler almıştır.

Cem Avnayim 'dating- yarışma' programı'nı hazırlayıp sunmuştur. Turkcell tarafından geliştirilen bir canlı bilgi yarışması olan ve oldukça ilgi ile takip edilen, Hadi isimli yarışma'nın sunuculuğunu yapmıştır.

Avnayim, sunucu günümüze kadar bir çok dizi ve sinema filminde de yer almıştır. Ayrıca seslendirme sanatçısı olarak ta çalışmalarını sürdüren yakışıklı isim KIA'nın da reklam çalışmalarında seslendirme yapmıştır.

Cem Avnayim son olarak da Masumlar Apartmanı'nda barış karakterini canlandırmaktadır.

CEM AVNAYİM YER ALDIĞI YAPIMLAR

2005 – Aşk-ı Tarz (S'nek)

2006 – Kumdan Aşk (S'nek)

2007 – Arkadaşımın Aşkı (S'nek)

2007 – HEPSİ1

2008 – Kardelen

2009 – Umut Yolcuları

2011 – Elde Var Hayat

2012 – Gelmeyen Bahar (sinema filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez

2014 – Beni Böyle Sev

2015 – Sevimli Tehlikeli (sinema Filmi) (Cemal)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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