Masumlar Apartmanı 9. bölüm ön izleme yayımlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı son fragman, son bölüm izle!

TRT 1'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 9. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı. İnci'nin eski nişanlısı Uygar'a silah çeken Han, büyük sırlarını da açıklıyor. Han, İnci'ye apartmanın son katındaki çöp evi gösteriyor. Masumlar Apartmanı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı canlı izle, son bölüm full izle!

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı 10 Kasım Salı akşamı 9. bölümüyle ekrana gelecek. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde, yıllardır gizlenen sırlar da açığa çıkıyor.

ÇÖP EVİ GÖSTERDİ

Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde İnci'yi istemeye gelen Han'ı İnci'nin dedesi Memduh, "Size verecek kızım yok. Siz ailece delisiniz" sözleriyle kovuyor. Han, ise İnci'ye "Bana gerçekte kim olduğumu soruyorsun. Belki anlatamam ama gösterebilirim. Bu benim hayatım" diyerek, çöp evi gösteriyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İnci Han'ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci'nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye'ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır.

Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar.

MASUMLAR APARTMANI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci'nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han'ın böyle bir 'oyuna' başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman'dan çıkarır. Han'ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat'a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye'dir.

Uygar'ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han'ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han'ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben'in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci'yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci'ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.