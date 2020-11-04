Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Peki, Masumlar Apartmanı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta?

MASUMLAR APARTMAN HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Salı akşamlarının en çok izlenen yapımı olan Masumlar Apartmanı saat 20:00'da TRT ekranlarında. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci, Han'ın sırrını öğrenmeye çok yaklaşır. Han ise İnci'nin şüphelerini gidermek için beklenmedik bir şey yapar. İkisinin evlendiğini öğrenen Gülben, Safiye'ye söyleyip söylememekte kararsızdır. Ege ablasının gizlice evlenmesini kabullenemez ve ona karşı tavır alır. Öte yandan Safiye, annesinin ölüm yıl dönümüne kusursuz şekilde hazırlanmaktadır. Bu, evdeki herkes için önemli bir gündür; Hikmet suçluluk ve pişmanlıkla boğuşurken, çocukları da geçmişi hatırlar. Safiye, Han ve Gülben anneleri için değil, aslında kendi çocuklukları için yas tutmaktadır.

Memduh ve Han açığa çıkan bir sır yüzünden yine karşı karşıya gelir. Han sorunlardan bir süre uzaklaşmak için İnci'ye bir sürpriz hazırlar ancak beklediği tepkiyi alamaz. İnci'nin tek derdi Han'ın kendisinden gizlediklerini öğrenmektir. İkilinin arasındaki sular durulur gibi olduğu bir anda Ege'den gelen telefon ortalığı tekrar karıştırır. Han bütün karmaşaya son vermek için gözünü karartıp harekete geçer.

Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE!