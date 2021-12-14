Masumlar Apartmanı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?

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MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı her hafta Salı günü TRT 1'de yayınlanıyor.

MASUMLAR APARTMANI 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan 51. bölümün ardından 52. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

MASUMLAR APARTMANI 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülben, Esat'ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verir. Yanında ise hiç beklemediği bir destek vardır. Safiye, Naci'ye kesin bir cevap vermez ancak Naci'nin bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Barkın'a ulaşamayan Ceylan endişelenir ve evine gider. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle Han'la konuşmaya gider ve bu konuşmanın ardından radikal bir karar alır. O sırada Esat da babasına resti çekmiş halde Gülben'lere gider ve tüm aileye bir an önce evlenmek istediğini söyler. Sonunda düğün günü gelir çatar. Gülben'in mutluluğu ve korkuları adeta birbirleriyle yarışır. Sürprizlerle dolu bu düğünün sonrasıysa Gülben için bambaşka bir endişeye gebedir.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu : Han Derenoğlu

Melisa Şenolsun : Rüya

Ezgi Mola : Safiye Derenoğlu

Merve Dizdar : Gülben Derenoğlu

Atilla Şendil : Memduh Özdemir

Esra Ruşan : Esra Şafak

Uğur Uzunel : Esat Bilen

Tansel Öngel : Naci Ataç

Metin Coşkun : Hikmet Derenoğlu

Gizem Katmer : Neriman Derenoğlu

Emir Özden : Ege Özdemir

Gözde Mutluer

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