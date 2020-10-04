Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman yayınlandı! Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izle! Masumlar Apartmanı 3. Bölümde neler oldu?

Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman fragmanı yayınlandı. yayınlandığı ilk gündne beri seyircielr ekran balına kitleyen ve kendi izleyicisini oluşturan TRT'nin beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı, 4. Bölüm 2. Fragman ile seyirci karşısında.

Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman fragmanı yayınlandı. yayınlandığı ilk gündne beri seyircielr ekran balına kitleyen ve kendi izleyicisini oluşturan TRT'nin beğenilen dizisi Masumlar Apartmanı, 4. Bölüm 2. Fragman ile seyirci karşısında. Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman fragmanı yayınlandı.Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman fragmanı izle!Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman fragmanında neler oluyor?

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülben'in şirketle ilgili fikirleri ile başlayan fragman, Han ve İnci'nin düğünden birkaç kare ile devam ediyor. Birbirlerine verdikleri sözler ile deva eden fragman, Safiye'nin merdivenden düşmesiyle sona eriyor.

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

İnci'yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci'nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci'yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci'nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar'ın yapacağı son hamle ise İnci'yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI GENEL HİKAYE

Safiye (Ezgi Mola)ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı 4. Bölüm 2. Fragman izlemek için BURAYA tıklayın