Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!
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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Ezgi Mola, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Musa Orhan'ın serbest bırakılması sonrası, "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun" diyerek hakaret etmişti. Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İşte detaylar...

Siirt'te görevli jandarma Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ifade ederek intihar eden İpek Er sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Olay sonrası serbest bırakılan Musa Orhan'a oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

"Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" paylaşımında bulunan Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

MUSA ORHAN'IN AVUKATI KONUŞTU

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, "Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola Hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir" dedi. (DHA)

Güzel oyuncunun bu gelişme sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandırıyor.

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'ya hapis şoku!

Kaynak: Snob Magazin

Ezgi Mola'ya, Musa Orhan'a hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava
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