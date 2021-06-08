Masumlar Apartmanı 37. bölüm (Sezon Finali) fragmanı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle

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MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM FULL İZLE!

Masumlar Apartmanıdizisi TRT1 ekranlarında 36. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 36. bölümün ardından şimdi de Masumlar Apartmanı36. bölüm için araştırmalarına başladılar. Masumlar Apartmanı36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Masumlar Apartmanı36. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı36. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) FRAGMANI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ

İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.

Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.

Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.

MASUMLAR APARTMANI 36. BÖLÜM İZLE

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