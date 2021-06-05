Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!
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Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!

Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle!
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MASUMLAR APARTMANI 31. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

MASUMLAR APARTMAN 36. BÖLÜM FULL İZLE

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Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle, son (36) bölüm full izle! - Haberler
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