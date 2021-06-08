Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle!

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Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Masumlar Apartmanı dizisinin 36. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı 37. bölüm fragmanı izle! Masumlar Apartmanı son bölüm özeti! Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? TRT Masumlar Apartmanı 36. bölüm izle, son (30) bölüm full izle!

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖETİ

Gülru ve Tomris'in ani gelişi, Naci ve Safiye arasında büyük bir gerilime sebep olur. Safiye, Naci'yi tedaviye ikna etmek için, aralarının bozulmasını bile göze alarak elindeki en güçlü kozu kullanmıştır. Naci, Safiye'ye kararını açıklamak için çok özel bir yer seçer.

Hiç beklemediği bir anda Esat'ın annesi Şennur'la tanışan Gülben, bu tanışmayı kazasız belasız atlatsa de asıl sınavı Şennur'un yemek davetinde verecektir.

İnci ise Han'a bir sürpriz planlar. Ancak bu planı gerçekleştirebilmek için Safiye'nin olmazsa olmaz kurallarından birini aşması gerekecektir.

MASUMLAR APARTMANI 37. BÖLÜM FRAGMANI